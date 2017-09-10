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Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Милан»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Лацио» дома взял верх над «Миланом» (4:1) в 3-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличились Чиро Иммобиле (38-я - с пенальти, 43-я и 48-я минуты) и Луис Альберто (49-я), у гостей - Риккардо Монтоливо (56-я).

Римский клуб с семью очками занимает на данный момент третье место, его сегодняшний соперник с шестью баллами - на шестой строчке.

В следующем туре «Лацио» 17 сентября сыграет на выезде с «Дженоа», а «Милан» в тот же день примет «Удинезе».

Матч

Лацио - Милан - 4:1 (2:0)

Голы

Иммобиле 38 (1:0 - пен.). Иммобиле 42 (2:0). Иммобиле 48 (3:0). Луис Альберто 50 (4:0). Монтоливо 57 (4:1).

Состав

Лацио: Стракоша, Баста, Раду (Рамос, 80), де Врей, Фортуна (B. Quissanga 'Bastos', 15), Пароло, Милинкович-Савич, Лулич (Лукаку, 65), Лейва

Милан: Доннарумма Д., Бонуччи, Калабриа, Мусаккио, Родригес, Биглия, Кессие, Монтоливо, Кутроне (Чалханоглу, 56), Сусо (Бонавентура, 74), Борини (Калинич, 56)

Предупреждения:

Лулич, 58; Пароло, 70 - Бонавентура, 88

Удаления:

Пароло, 90 - нет

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

10 сентября 16:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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