Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Милан»
«Лацио» дома взял верх над «Миланом» (4:1) в 3-м туре чемпионата Италии.
У хозяев
поля отличились Чиро Иммобиле (38-я - с пенальти, 43-я и 48-я минуты) и Луис Альберто (49-я), у гостей - Риккардо Монтоливо (56-я).
Римский клуб с семью очками занимает на данный момент третье место, его сегодняшний соперник с шестью баллами - на шестой строчке.
В следующем туре «Лацио» 17 сентября сыграет на выезде с «Дженоа», а «Милан» в тот же день примет «Удинезе».
Матч
Голы
Иммобиле 38 (1:0 - пен.). Иммобиле 42 (2:0). Иммобиле 48 (3:0). Луис Альберто 50 (4:0). Монтоливо 57 (4:1).
Состав
Лацио: Стракоша, Баста, Раду (Рамос, 80), де Врей, Фортуна (B. Quissanga 'Bastos', 15), Пароло, Милинкович-Савич, Лулич (Лукаку, 65), Лейва
Милан: Доннарумма Д., Бонуччи, Калабриа, Мусаккио, Родригес, Биглия, Кессие, Монтоливо, Кутроне (Чалханоглу, 56), Сусо (Бонавентура, 74), Борини (Калинич, 56)
Предупреждения:
Лулич, 58; Пароло, 70 - Бонавентура, 88
Удаления:
Пароло, 90 - нет
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
10 сентября 16:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция