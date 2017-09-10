Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Милан»

«Лацио» дома взял верх над «Миланом» (4:1) в 3-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличились Чиро Иммобиле (38-я - с пенальти, 43-я и 48-я минуты) и Луис Альберто (49-я), у гостей - Риккардо Монтоливо (56-я).



Римский клуб с семью очками занимает на данный момент третье место, его сегодняшний соперник с шестью баллами - на шестой строчке.

В следующем туре «Лацио» 17 сентября сыграет на выезде с «Дженоа», а «Милан» в тот же день примет «Удинезе».