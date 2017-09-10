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Сергей Семак: Не думаю, что запрет на мат связан с игрой «Уфы»

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился мнением об игре 9-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:1).

- В первом тайме играли глубоко, это не позволяло нам атаковать. Во втором тайме начали играть выше и агрессивнее. После пропущенного гола начали идти вперед и открываться, «Краснодар» имел шансы забить еще. Заслуженная победа гостей.

- Может, уже стоит снять запрет на мат среди футболистов?
- Не думаю, что это связано с игрой.

- После замены Засеева на Кротова открылась зона в центре и оттуда пришел гол. Не считаете это ошибкой?
- Хотели освежить впереди зону, прямой взаимосвязи с голом не было. Нужно было выпускать игрока в атаку.

- Не жалеете, что опустили Слая в опорную зону?
- Это вынужденный шаг, нужно было дать впереди пространство для свежих игроков.

- Что скажете про Салатича?
- Он много пропустил и пока не готов, - передает слова Семака корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Уфа» проиграла «Краснодару» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе гостей забил Федор Смолов.

«Краснодар» набрал 18 очков и поднялся на третье место, команда Сергея Семака с десятью баллами идет девятой.

В следующем туре «Уфа» 18 сентября сыграет в гостях с «Зенитом», а «Краснодар» 16 сентября встретится на выезде с «Анжи».

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