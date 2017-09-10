Игорь Шалимов: Игра с «Уфой» была тяжелой, как для всех команд, кто сюда приезжает

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об игре 9-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:0).

- Тяжелая игра, как для всех команд, кто сюда приезжает. Мы провели хорошую игру, владели мячом и инициативой. Пропустили не так много атак. Для такого выезда я считаю, что создали много моментов и добились результата, - передает слова Шалимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Уфа» проиграла «Краснодару» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе гостей забил Федор Смолов.

«Краснодар» набрал 18 очков и поднялся на третье место, команда Сергея Семака с десятью баллами идет девятой.

В следующем туре «Уфа» 18 сентября сыграет в гостях с «Зенитом», а «Краснодар» 16 сентября встретится на выезде с «Анжи».