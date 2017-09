Шарапова посетила спектакль «Мастер и Маргарита» в Нью-Йорке

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова сходила на спектакль «Мастер и Маргарита» в театре West End в Нью-Йорке.

«В театре West End смотрела «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова», – написала 30-летняя российская теннисистка.

The West End Theater stage watching The Master and Margarita by Mikhail Bulgakov #NYC #Theater pic.twitter.com/iYja532IkZ