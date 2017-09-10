Жоаозиньо: «Краснодару было тяжело играть с «Уфой», потому что они всей командой сидели в обороне

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением об игре 9-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:0).

- Погода для футбола, наверное, была хорошая (весь матч в Уфе шел дождь, - Прим. ред.). Было тяжело играть против «Уфы», потому что они всей командой сидели в обороне. Когда забили первый гол, у нас были моменты отличиться еще, - сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Уфа» проиграла «Краснодару» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе гостей забил Федор Смолов.

«Краснодар» набрал 18 очков и поднялся на третье место, команда Сергея Семака с десятью баллами идет девятой.

В следующем туре «Уфа» 18 сентября сыграет в гостях с «Зенитом», а «Краснодар» 16 сентября встретится на выезде с «Анжи».