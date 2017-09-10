Олег Согрин: Куркаев против «Динамо-ЛО» сыграл хорошо, но мне больше понравился молодой связующий Лукьяненко

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин поделился мнением о матче 1-го тура Суперлиги против «Локомотива» (1:3).

- Я недоволен результатом. В борьбе проиграли вторую партию, но в третьей и четвертой навязать сопернику свою игру не смогли. Мне кажется, нам надо остыть от кубкового оптимизма, все-таки чемпионат - это совсем другой турнир. Очень недоволен капитаном Антоном Ботиным. Понимаю, что он вернулся с праздничной Универсиады, но в Суперлиге другой уровень. Порадовало взаимодействие связующего с центральным, первый темп становится нашим козырем. «Локомотив» - организованная команда с хорошим подбором игроков. С ними было интересно играть.

- Много позволили Куркаеву.

- Да, парень сыграл хорошо. Он быстрый и координированый игрок, но я не стал бы его выделять. Мне больше понравился молодой связующий Иван Лукьяненко, - передает слова Согрина корреспондент «Советского спорта в Санкт Петербурге».

Напомним, «Динамо-ЛО» проиграло «Локомотиву» из Новосибирска в матче 1-го тура Суперлиги в четырех партиях.

Счет по сетам – 25:18, 22:25, 15:25, 18:25. Встреча проходила в Петербурге.

Напомним, следующий матч динамовцы проведут 17 сентября в гостях против новокуйбышевской «Новы». «Локомотив» днем ранее дома примет «Газпром-Югру».