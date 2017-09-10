Пламен Константинов: Сборников, которые победили на чемпионате Европы, увидел вчера вечером

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов поделился мнением о матче 1-го тура Суперлиги против «Динамо-ЛО» (3:1).

- В начале сезона нам понадобится время, чтобы вкатиться и наладить взаимодействие. Это будет непросто.

- Всем понравилась игра молодого связующего Лукьяненко. А вам?

- Я бы не сказал, что он всю игру действовал хорошо. В первом сете он много ошибался. И посмотрите на процент его ошибок на подаче - 50 процентов. Это очень плохо, ведь он подает планер.

- Когда в команду вернется Георг Грозер?

- Во вторник, у него проблема с визой. А точнее со страховкой.

- В каком эмоциональном состоянии сборники, которые только что победили на чемпионате Европы?

- Я их увидел вчера вечером (смеется). Усталость наверняка у них есть, ведь закончился турнир, хочется отдохнуть, а уже через два дня нужно заново заводить свой двигатель. Ну ничего, они ребята молодые, надо учиться с этим справляться, - передает слова Константинов корреспондент «Советского спорта в Санкт Петербурге».

Напомним, «Динамо-ЛО» проиграло «Локомотиву» из Новосибирска в матче 1-го тура Суперлиги в четырех партиях.

Счет по сетам – 25:18, 22:25, 15:25, 18:25. Встреча проходила в Петербурге.

Напомним, следующий матч динамовцы проведут 17 сентября в гостях против новокуйбышевской «Новы». «Локомотив» днем ранее дома примет «Газпром-Югру».



