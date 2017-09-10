Вячеслав Подберезкин: Минимальная цель на сезон - Лига Европы, но хочется попасть в Лигу чемпионов

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подеберезкин поделился мнением об игре 9-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:0).

- Мы довольно много создали моментов, заслуженно победили, в конце могли еще забить. Смогли заработать три очка с тяжелым соперником.

- Как игралось под такой дождь?

- Хорошо, потому что в Краснодаре четвертый месяц +35 градусов. Здесь свежо, немного прохладно, но состояние хорошее. Физически хорошо себя чувствовали.

- После вылета из Лиги Европы какая цель на сезон у команды?

- Хотим как можно выше подняться, побеждать в каждом матче. Минимум - Лига Европы, но хочется попробовать силы в Лиге чемпионов.

- Почему была такая тягучая игра? Мало моментов было.

- В первом тайме были моменты у Смолова и Перейры. Тяжело взламывать такую тяжелую оборону, как у «Уфы». Мы контролировали игру, во втором тайме это сказалось, и они подсели.

- Сказалась ли пауза на сборные на подготовке команды?

- Разобрали вылет из Лиги Европы. Обидно, давно такого не случалось. Мы забыли об этом и двигаемся дальше, - передает слова Подберезкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Уфа» проиграла «Краснодару» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе гостей забил Федор Смолов.

«Краснодар» набрал 18 очков и поднялся на третье место, команда Сергея Семака с десятью баллами идет девятой.

В следующем туре «Уфа» 18 сентября сыграет в гостях с «Зенитом», а «Краснодар» 16 сентября встретится на выезде с «Анжи».