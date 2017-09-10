Дмитрий Живоглядов: Перед матчем с «Зенитом» нам вправят мозги

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов поделился мнением об игре 9-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:1).

- Отвратительно сыграли, будем разбирать. Тренеры покажут наши ошибки, чтобы мы их больше не повторяли. Вся команда сыграла не очень хорошо. Сыграла ли свою роль пауза? Рассуждать об этом - удел слабых, наверное.

- Дождь сказался на игре?

- Нет, погода была одинаковая для всех. Сейчас такое время года.

- Следующий матч будет для «Уфы» другим по настрою?

- Конечно, отступать некуда, будем биться. Мозги вправят нам, потом будет все хорошо, - передает слова Живоглядова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Уфа» проиграла «Краснодару» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе гостей забил Федор Смолов.

«Краснодар» набрал 18 очков и поднялся на третье место, команда Сергея Семака с десятью баллами идет девятой.

В следующем туре «Уфа» 18 сентября сыграет в гостях с «Зенитом», а «Краснодар» 16 сентября встретится на выезде с «Анжи».