«Барыс» обыграл на выезде «Витязь»
«Витязь» дома уступил «Барысу» (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев
льда отличились Александр Панков, у гостей - Найджел Доус (дважды), Никита Михайлис, Даррен Диц и Линден Вей.
Казахстанский клуб лидирует в Восточной конференции, команда из Подольска идет девятой на Западе.
«Витязь» следующий матч проведет в гостях с «Сибирью» 13 сентября. «Барыс» также проведет следующую игру с командой из Новосибирска - 15 сентября дома.
Матч
Витязь - Барыс - 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)
Голы:
Панков (Денежкин, Петраков), 13:45 (1:0). Доус (Вей, Фрэттин), 21:03 (1:1 - бол.). Михайлис (Пушкарёв, Семёнов), 39:57 (1:2). Диц (Даллмэн, Вей), 42:38 (1:3 - бол.). Вей (Доус), 47:21 (1:4 - бол.). Доус (Вей, Фрэттин), 50:40 (1:5).
Место и дата
10 сентября 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция