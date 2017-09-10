«Барыс» обыграл на выезде «Витязь»

Двойной сэйв Бердюкова и курьезный гол Мозякина. Лучшие моменты недели в КХЛ

Двойной сэйв Бердюкова и курьезный гол Мозякина. Лучшие моменты недели в КХЛ Самые зрелищные моменты третьей недели регулярного чемпионата КХЛ.

Ничья в Химках, победный гол Смолова и хет-трик Иммобиле. Главные новости дня

Ничья в Химках, победный гол Смолова и хет-трик Иммобиле. Главные новости дня «Советский спорт» представляет главные новости дня.