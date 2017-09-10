Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо0 : 0Зенит
Баскетбол  Испания73 : 56Турция
Баскетбол  Хорватия- : -Россия
Футбол  Уфа0 : 1Краснодар
Футбол  Ахмат1 : 1Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барыс» обыграл на выезде «Витязь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Витязь» дома уступил «Барысу» (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Александр Панков, у гостей - Найджел Доус (дважды), Никита Михайлис, Даррен Диц и Линден Вей.

Казахстанский клуб лидирует в Восточной конференции, команда из Подольска идет девятой на Западе.

«Витязь» следующий матч проведет в гостях с «Сибирью» 13 сентября. «Барыс» также проведет следующую игру с командой из Новосибирска - 15 сентября дома.

Матч

Витязь - Барыс - 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

Голы:

Панков (Денежкин, Петраков), 13:45 (1:0). Доус (Вей, Фрэттин), 21:03 (1:1 - бол.). Михайлис (Пушкарёв, Семёнов), 39:57 (1:2). Диц (Даллмэн, Вей), 42:38 (1:3 - бол.). Вей (Доус), 47:21 (1:4 - бол.). Доус (Вей, Фрэттин), 50:40 (1:5).

Место и дата

10 сентября 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Двойной сэйв Бердюкова и курьезный гол Мозякина. Лучшие моменты недели в КХЛДвойной сэйв Бердюкова и курьезный гол Мозякина. Лучшие моменты недели в КХЛСамые зрелищные моменты третьей недели регулярного чемпионата КХЛ.Ничья в Химках, победный гол Смолова и хет-трик Иммобиле. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости дня.На ОИ-2018 повезем седых ветеранов? Пять главных сюрпризов на старте сезона КХЛНа ОИ-2018 повезем седых ветеранов? Пять главных сюрпризов на старте сезона КХЛТри недели чемпионата КХЛ позади. И за это время клубы успели преподнести болельщиками немало неожиданностей. Называем самые яркие.Ильдар Мухометов: Налог на роскошь – забавная вещь, потолок зарплат должен быть жесткимГенеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов высказался о том, каким видит потолок зарплат в КХЛ.Александр Фролов: Хоккеистам «Амура» пришлась по душе канадская площадкаНападающий «Амура» Александр Фролов, имеющий опыт выступления в НХЛ, поделился мнением об установленной на домашней арене клуба площадке канадских размеров.
Футбол
Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Шериф» обыграл «Сперанцу» в чемпионате Молдавии
Футбол
Митрюшкин пропустил три гола от «Грассхоппера»
Баскетбол
Виталий Фридзон: Могу сказать как за себя, так и за команду: ляжем костьми
Футбол
Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Милан»
все новости
Витязь
Витязькалендарьстатистика
Барыс
Барыскалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости