Виталий Фридзон: Могу сказать как за себя, так и за команду: ляжем костьми
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Капитан сборной
России Виталий Фридзон рассказал о том, как команда готовится к матчу
1/8 финала Евробаскета-2017 с Хорватией.
«Не ходим никуда, так, можем немного прогуляться, – сказал Фридзон в интервью «Матч ТВ». – В основном восстанавливаемся, ходим в тренажерный зал. Бывают еще командные ужины. Все мысли только об игре, так как это важный матч, это плей-офф. Если хотим добиваться высоких результатов, то нужно обыгрывать всех. Будем биться до последнего. Могу сказать как за себя, так и за команду: ляжем костьми и за каждый мяч будем падать ради победы.
Напомним, матч Хорватия – Россия пройдет 10 сентября в Стамбуле. Начало – 21:30 (мск).
Матч
Место и дата
10 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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