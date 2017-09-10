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Виталий Фридзон: Могу сказать как за себя, так и за команду: ляжем костьми

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Капитан сборной России Виталий Фридзон рассказал о том, как команда готовится к матчу 1/8 финала Евробаскета-2017 с Хорватией.

«Не ходим никуда, так, можем немного прогуляться, – сказал Фридзон в интервью «Матч ТВ». – В основном восстанавливаемся, ходим в тренажерный зал. Бывают еще командные ужины. Все мысли только об игре, так как это важный матч, это плей-офф. Если хотим добиваться высоких результатов, то нужно обыгрывать всех. Будем биться до последнего. Могу сказать как за себя, так и за команду: ляжем костьми и за каждый мяч будем падать ради победы.

Напомним, матч Хорватия – Россия пройдет 10 сентября в Стамбуле. Начало – 21:30 (мск).

Матч

Хорватия - Россия

Место и дата

10 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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