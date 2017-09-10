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Митрюшкин пропустил три гола от «Грассхоппера»

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«Сьон» потерпел поражение от «Грассхоппера» (2:3) в матче седьмого тура чемпионата Швейцарии в Цюрихе.

Команда Антона Митрюшкина дважды выходила вперед, но не смогла удержать преимущество, а на 55-й минуте «Грассхоппер» забил победный гол.

Теперь в семи матчах чемпионата 21-летний российский голкипер пропустил девять голов. У «Сьона» осталось восемь очков, и команда опустилась на восьмое место.

16 сентября «Сьон» проведет матч Кубка Швейцарии со «Стад Лозанн Уши». А в восьмом тур чемпионата 21 сентября соперником команды станет «Лугано».

Чемпионат Швейцарии

7-й тур

«Грассхоппер» – «Сьон» – 3:2 (2:2)

Голы: Андерсен, 19. Бергстрем, 42. Сигурйонссон, 55 – Шнойвли, 10. Касами, 27.

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