Митрюшкин пропустил три гола от «Грассхоппера»
«Сьон» потерпел
поражение от «Грассхоппера» (2:3) в матче седьмого тура чемпионата Швейцарии в
Цюрихе.
Команда Антона Митрюшкина дважды выходила вперед, но не смогла удержать преимущество, а на 55-й минуте «Грассхоппер» забил победный гол.
Теперь в семи матчах чемпионата 21-летний российский голкипер пропустил девять голов. У «Сьона» осталось восемь очков, и команда опустилась на восьмое место.
16 сентября «Сьон» проведет матч Кубка Швейцарии со «Стад Лозанн Уши». А в восьмом тур чемпионата 21 сентября соперником команды станет «Лугано».
Чемпионат Швейцарии
7-й тур
«Грассхоппер» – «Сьон»
– 3:2 (2:2)
Голы: Андерсен, 19. Бергстрем, 42. Сигурйонссон, 55 – Шнойвли, 10. Касами, 27.
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