Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо0 : 0Зенит
Баскетбол  Испания73 : 56Турция
Баскетбол  Хорватия- : -Россия
Футбол  Уфа0 : 1Краснодар
Футбол  Ахмат1 : 1Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ничья в Химках, победный гол Смолова и хет-трик Иммобиле. Главные новости дня

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет главные новости воскресенья.

«Динамо» и «Зенит» в матче в Химках не смогли выявить сильнейшего.

Гол Федора Смолова принес «Краснодару» гостевую победу над «Уфой».

Хет-трик Чиро Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Милан».

Соперник «Зенита» в Лиге Европы «Реал Сосьедад» одержал третью победу подряд в примере.

Эйдур Гудьонсен завершил карьеру.

Латвия и Сербия стали первыми четвертьфиналистами Евробаскета-2017.

«Барыс» обыграл «Витязь» и захватил лидерство в Восточной конференции КХЛ.

«Авангард», в свою очередь, вырвал победу у «Сибири».

Федор Емельяненко не собирается драться в Японии в канун Нового года.

Обязательно к прочтению:

На ОИ-2018 повезем седых ветеранов? Пять главных сюрпризов на старте сезона КХЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Двойной сэйв Бердюкова и курьезный гол Мозякина. Лучшие моменты недели в КХЛДвойной сэйв Бердюкова и курьезный гол Мозякина. Лучшие моменты недели в КХЛСамые зрелищные моменты третьей недели регулярного чемпионата КХЛ.Роберто Манчини: Теперь все внимание на матч с «Вардаром»Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высказался о матче девятого тура пермьер-лиги с «Динамо» (0:0) на «Арене Химки».Опрос. Вторая подряд нулевая ничья «Зенита». Что это?«Зенит» второй матч подряд сыграл со счетом 0:0 в чемпионате России по футболу: с «Ростовом» (Санкт-Петербург, 8-й тур) и «Динамо» (Москва, 9-й тур).Испания вышла в четвертьфинал Евробаскета, обыграв ТурциюМужская сборная Испании обыграла команду Турции в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу.Алексей Саврасенко: За счет Мозгова, Воронцевича мы должны выиграть всю борьбу под щитамиГенеральный менеджер «Локомотива-Кубани» Алексей Саврасенко высказался о шансах команд в матче 1/8 финала Евробаскета-2017 Хорватия – Россия.
Футбол
Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Шериф» обыграл «Сперанцу» в чемпионате Молдавии
Футбол
Митрюшкин пропустил три гола от «Грассхоппера»
Баскетбол
Виталий Фридзон: Могу сказать как за себя, так и за команду: ляжем костьми
Футбол
Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Милан»
все новости