Ничья в Химках, победный гол Смолова и хет-трик Иммобиле. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет главные новости воскресенья.
«Динамо» и «Зенит» в матче в Химках не смогли выявить сильнейшего.
Гол Федора Смолова принес «Краснодару» гостевую победу над «Уфой».
Хет-трик Чиро Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Милан».
Соперник «Зенита» в Лиге Европы «Реал Сосьедад» одержал третью победу подряд в примере.
Эйдур Гудьонсен завершил карьеру.
Латвия и Сербия стали первыми четвертьфиналистами Евробаскета-2017.
«Барыс» обыграл «Витязь» и захватил лидерство в Восточной конференции КХЛ.
«Авангард», в свою очередь, вырвал победу у «Сибири».
Федор Емельяненко не собирается драться в Японии в канун Нового года.
Обязательно к прочтению:
На ОИ-2018 повезем седых ветеранов? Пять главных сюрпризов на старте сезона КХЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически