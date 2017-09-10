Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Шериф» обыграл «Сперанцу» в чемпионате Молдавии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Шериф», соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, в гостях обыграл «Сперанцу» (2:1) в 9-м туре чемпионата Молдавии.
У победителей отличились Зигуй Бадибанга (9-я минута) и Виталие Дамашкан (23).
Команда из Тирасполя с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице.
Напомним, «Локомотив» сыграет с «Шерифом» 19 октября на выезде и 2 ноября - в Москве.
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