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Андрей Кириленко: Швед – ключевая фигура сборной, но за его спиной 5-7 человек, которые ему помогают

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко перед матчем 1/8 финала Евробаскета-2017 с Хорватией высказался о лидере сборной России Алексее Шведе.

«Незаменимых игроков вообще не бывает. В баскетболе вообще почти нет команд, которые полностью зависят от одного человека. Несомненно, Леша – сейчас ключевая часть нашего микроорганизма. Команда верит в него, играет на него…

Но за его спиной – еще пять-семь человек, которые ему помогают. Повторюсь насчет того же Мозгова – мы смотрим на статистику и не всегда видим, какой объем работы в нападении и защите делает Тима под кольцами. Он постоянно борется с соперником, всегда держит в напряжении. Есть Никита Курбанов, который, наверное, очень сильный, раз от него люди отскакивают, как кегли», – приводит слова Кириленко официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, матч Хорватия – Россия пройдет 10 сентября в Стамбуле. Начало – 21:30 (мск).

Матч

Хорватия - Россия

Место и дата

10 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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