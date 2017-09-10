Андрей Кириленко: Швед – ключевая фигура сборной, но за его спиной 5-7 человек, которые ему помогают

Президент РФБ Андрей Кириленко перед матчем 1/8 финала Евробаскета-2017 с Хорватией высказался о лидере сборной России Алексее Шведе.

«Незаменимых игроков вообще не бывает. В баскетболе вообще почти нет команд, которые полностью зависят от одного человека. Несомненно, Леша – сейчас ключевая часть нашего микроорганизма. Команда верит в него, играет на него…

Но за его спиной – еще пять-семь человек, которые ему помогают. Повторюсь насчет того же Мозгова – мы смотрим на статистику и не всегда видим, какой объем работы в нападении и защите делает Тима под кольцами. Он постоянно борется с соперником, всегда держит в напряжении. Есть Никита Курбанов, который, наверное, очень сильный, раз от него люди отскакивают, как кегли», – приводит слова Кириленко официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, матч Хорватия – Россия пройдет 10 сентября в Стамбуле. Начало – 21:30 (мск).