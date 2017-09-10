Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо0 : 0Зенит
Баскетбол  Испания73 : 56Турция
Баскетбол  Хорватия- : -Россия
Футбол  Уфа0 : 1Краснодар
Футбол  Ахмат1 : 1Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Локомотив» упустил победу над «Ахматом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ахмат» дома сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 9-м туре чемпионата России.

На 55-й минуте защитник хозяев поля Родолфо послал мяч в свои ворота. Грозненцы отыгрались в конце встречи - отличный удар удался Раванелли.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Столичный клуб набрал 20 очков и остался на втором месте. У команды Олега Кононова 13 очков и седьмая строчка.

В следующем туре «Локомотив» 18 сентября примет «Амкар», а «Ахмат» днем ранее сыграет на выезде со «СКА-Хабаровск».

Матч

Ахмат - Локомотив - 1:1 (0:0)

Голы

Родолфо 55 (0:1 - автогол). Раванелли 84 (1:1).

Состав

Ахмат: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Швец, Иванов (Раванелли, 82), Лима, Мохаммади, Митришев, Мбенг (Садаев, 61), Бериша (Жаба, 61)

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Фарфан, Игнатьев, Миранчук А. (Баринов, 82), Фернандеш, Миранчук А., Денисов И., Эдер (Тарасов, 63)

Предупреждения:

Жаба, 65; Семёнов, 90; Лима, 90 - нет

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

10 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роберто Манчини: Теперь все внимание на матч с «Вардаром»Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высказался о матче девятого тура пермьер-лиги с «Динамо» (0:0) на «Арене Химки».Опрос. Вторая подряд нулевая ничья «Зенита». Что это?«Зенит» второй матч подряд сыграл со счетом 0:0 в чемпионате России по футболу: с «Ростовом» (Санкт-Петербург, 8-й тур) и «Динамо» (Москва, 9-й тур).Александр Кокорин: В эпизоде с неназначенным пенальти почувствовал удар сзади и упалНападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о матче 9-го тура чемпионата России против «Динамо (0:0).Если «Зенит» - чемпион, то Улюкаев – друг Сечина. Колонка КушанашвилиЕсли «Зенит» - чемпион, то Улюкаев – друг Сечина. Колонка КушанашвилиТо, что Отар жжет, мы привыкли. Но сегодня он жег прямо по ходу матча «Зенит» - «Динамо», присылая нам по sms-ке раз в две-три минуты.Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Шериф» обыграл «Сперанцу» в чемпионате Молдавии«Шериф», соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, в гостях обыграл «Сперанцу» (2:1) в 9-м туре чемпионата Молдавии.
Футбол
Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Шериф» обыграл «Сперанцу» в чемпионате Молдавии
Футбол
Митрюшкин пропустил три гола от «Грассхоппера»
Баскетбол
Виталий Фридзон: Могу сказать как за себя, так и за команду: ляжем костьми
Футбол
Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Милан»
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Ахмат
Ахматкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости