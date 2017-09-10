«Локомотив» упустил победу над «Ахматом»
«Ахмат» дома сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 9-м туре чемпионата России.
На 55-й минуте защитник хозяев поля Родолфо послал мяч в свои ворота. Грозненцы отыгрались в конце встречи - отличный удар удался Раванелли.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Столичный клуб набрал 20 очков и остался на втором месте. У команды Олега Кононова 13 очков и седьмая строчка.
В следующем туре «Локомотив» 18 сентября примет «Амкар», а «Ахмат» днем ранее сыграет на выезде со «СКА-Хабаровск».
Матч
Голы
Родолфо 55 (0:1 - автогол). Раванелли 84 (1:1).
Состав
Ахмат: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Швец, Иванов (Раванелли, 82), Лима, Мохаммади, Митришев, Мбенг (Садаев, 61), Бериша (Жаба, 61)
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Фарфан, Игнатьев, Миранчук А. (Баринов, 82), Фернандеш, Миранчук А., Денисов И., Эдер (Тарасов, 63)
Предупреждения:
Жаба, 65; Семёнов, 90; Лима, 90 - нет
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
10 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция