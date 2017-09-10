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Александр Кокорин: В эпизоде с неназначенным пенальти почувствовал удар сзади и упал

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о матче 9-го тура чемпионата России против «Динамо (0:0).

Не скажу, что исход матча закономерен, потому что все-таки мало моментов было у «Динамо». Можно только вспомнить эпизод, когда хорошо пробил Панченко, но тяжело назвать это полноценным моментом. Посмотрели видео, пенальти был, поэтому странно, что судья не отреагировал. Мы с ним даже в перерыве это обсудили. Сказал ему: «Давайте посмотрим вместе». Он потом вроде как увидел этот момент на повторе и заявил, что по его мнению это не пенальти. Были хорошие моменты, и если бы их реализовали, то победили бы. Не получилось, поэтому ничья. 

– Что произошло в эпизоде с неназначенным пенальти?
Я почувствовал удар сзади и упал. Все. На сто процентов был уверен, что судья это увидел, но, к сожалению, нет.

– «Зенит» не забил во втором матче подряд. Чем объясните?
— Мы понимаем, что этих очков может не хватить потом. Нужно сделать правильные выводы и постараться выиграть ближайший матч.

– Футболисты в таких случаях говорят: «Ничего страшного, прорвет».
— Понятно, все мы расстраиваемся. Когда победа, то другое настроение. Для «Зенита» ничья как поражение. Ждем ближайший матч, это будет Лига Европы. Хотим побыстрее выиграть.

– Вы забивали до этого практически в каждом матче, а сейчас такая небольшая пауза. Может быть, это психологически хорошо?
Нет, я повторюсь: у нас настроение зависит от побед. Если мы не выигрываем, то все недовольны, расстроены. Ждем ближайших матчей.

– Рыков сказал, что взял вашу футболку. А вы его?
Он мне не дал. Причем я обещал свою футболку ребятам из «Динамо», так что нужно будет им потом передать. А Рыков взял у меня, у Артема, а взамен ничего, – приводит слова Кокорина официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч закончился нулевой ничьей. «Зенит» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Динамо» с девятью баллами идет на десятом месте.

В 8-м туре чемпионата сине-бело-голубые сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).

В 10-м туре петербуржцы 18 сентября примут «Уфу», москвичи в тот же день сыграют на выезде с «Арсеналом». 

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