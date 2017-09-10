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Алексей Саврасенко: За счет Мозгова, Воронцевича мы должны выиграть всю борьбу под щитами

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Генеральный менеджер «Локомотива-Кубани» Алексей Саврасенко высказался о шансах команд в матче 1/8 финала Евробаскета-2017 Хорватия – Россия.

«Сборная Хорватии – молодая и очень амбициозная команда. Они играют в быстрый баскетбол. Но хотел бы отметить, что у нас более опытные игроки. В этой игре, думаю, очень важен будет уровень действий Шведа и общая наша игра под кольцом. За счет Мозгова, Воронцевича мы должны выиграть всю борьбу под щитами. Считаю, что игра сложится в нашу пользу и сборная России победит.

У нашей сборной есть проблемный период в матчах – это третья четверть. Главное, выйти после большого перерыва и сразу включиться в борьбу, чтобы не было провалов, как в предыдущих матчах», – приводит слова Саврасенко сайт радиостанции «Спорт FM».

Напомним, матч Хорватия – Россия пройдет 10 сентября в Стамбуле. Начало – 21:30 (мск).

Матч

Хорватия - Россия

Место и дата

10 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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