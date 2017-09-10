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Испания вышла в четвертьфинал Евробаскета, обыграв Турцию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная Испании обыграла команду Турции в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу.

Счет встречи, прошедшей в Стамбуле, - 73:56.

Самым результативным игроком встречи стал турецкий защитник Фуркан Коркмаз, набравший 20 очков.

В четвертьфинале Испания сыграет с Германией.

Матч

Испания - Турция - 73:56

Место и дата

10 сентября 18:45, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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