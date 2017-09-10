Испания вышла в четвертьфинал Евробаскета, обыграв Турцию
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мужская сборная Испании обыграла команду Турции в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу.
Счет встречи, прошедшей в Стамбуле, - 73:56.
Самым результативным игроком встречи стал турецкий защитник Фуркан Коркмаз, набравший 20 очков.
В четвертьфинале Испания сыграет с Германией.
Матч
Место и дата
10 сентября 18:45, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически