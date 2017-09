Роберто Манчини: Теперь все внимание на матч с «Вардаром»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высказался о матче девятого тура пермьер-лиги с «Динамо» (0:0) на «Арене Химки».

«Сегодня мы не забили, но во втором тайме играли хорошо. Теперь все внимание переключаем на матч с «Вардаром» в четверг», – написал итальянский специалист в твиттере.

No goal today but we played well in the second half. Attention now turns towards next Thursday's game against Vardar #DynamoZenit #GoZenit pic.twitter.com/jgdoYAznzp