Евгений Корешков: Ребята, которые пришли в «Барыс», выдают не 100, а 150 процентов

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (5:1).

«Четвертый матч на выезде. Мы прекрасно это осознавали, знали, что тяжело будет. Не совсем на своих возможностях провели первый период, потом вкатились. Сказалась небольшая усталость. Совершали ненужные ошибки. Здорово, что у нас все вовремя подчистил Карлссон. Все ребята здорово отыграли, вытащили матч. Готовимся дальше.

У нас все идет по плану, мы целенаправленно готовились. Команда поменялась, омолодилась. Ребята, которые пришли, выдают не 100, а 150 процентов. Команда боевитая собралась, в каждом матче стараемся это проявлять. Сейчас был тяжёлый выезд, мы очень удачно съездили. Но это только начало. Приложим все усилия для того, чтобы поддерживать такой темп и двигаться дальше в правильном направлении.

Впечатляет ли меня нынешняя тройка Доуса? Она сегодня забила четыре гола. Конечно, хотелось бы, чтоб они еще лучше играли. Это любой тренер сказал бы. Эти ребята – наши лидеры, они тащат команду, это не секрет. Каждый хоккеист может играть лучше», – приводит слова Корешкова официальный сайт клуба.

«Барыс» одержал шестую победу и продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч команда проведет 15 сентября дома с «Сибирью».