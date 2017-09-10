Евгений Корешков: Ребята, которые пришли в «Барыс», выдают не 100, а 150 процентов
Главный тренер «Барыса»
Евгений Корешков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем»
(5:1).
«Четвертый матч на выезде. Мы прекрасно это осознавали, знали, что тяжело будет. Не совсем на своих возможностях провели первый период, потом вкатились. Сказалась небольшая усталость. Совершали ненужные ошибки. Здорово, что у нас все вовремя подчистил Карлссон. Все ребята здорово отыграли, вытащили матч. Готовимся дальше.
У нас все идет по плану, мы целенаправленно готовились. Команда поменялась, омолодилась. Ребята, которые пришли, выдают не 100, а 150 процентов. Команда боевитая собралась, в каждом матче стараемся это проявлять. Сейчас был тяжёлый выезд, мы очень удачно съездили. Но это только начало. Приложим все усилия для того, чтобы поддерживать такой темп и двигаться дальше в правильном направлении.
Впечатляет ли меня нынешняя тройка Доуса? Она сегодня забила четыре гола. Конечно, хотелось бы, чтоб они еще лучше играли. Это любой тренер сказал бы. Эти ребята – наши лидеры, они тащат команду, это не секрет. Каждый хоккеист может играть лучше», – приводит слова Корешкова официальный сайт клуба.
«Барыс» одержал шестую победу и продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ.
Следующий матч команда проведет 15 сентября дома с «Сибирью».
Матч
Витязь - Барыс - 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)
Голы:
Панков (Денежкин, Петраков), 13:45 (1:0). Доус (Вей, Фрэттин), 21:03 (1:1 - бол.). Михайлис (Пушкарёв, Семёнов), 39:57 (1:2). Диц (Даллмэн, Вей), 42:38 (1:3 - бол.). Вей (Доус), 47:21 (1:4 - бол.). Доус (Вей, Фрэттин), 50:40 (1:5).
Место и дата
10 сентября 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция