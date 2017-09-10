Валерий Белов: «Витязь» подломал гол в раздевалку в конце второго периода

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:5) рассказал о ситуации с отравлением игроков команды.

«Мы попали в очень сложную ситуацию. Это не в оправдание, это факт. Сегодня вышли те, кто не смог выйти по здоровью в той игре, плюс по ходу матча мы потеряли Горака. До какого-то момента мы держались, старались зацепиться. Конечно, нас подломал гол в раздевалку в конце второго периода. Нам было очень сложно сегодня.

Больших претензий ребятам не могу предъявить, а лидеры могли сыграть эффективнее. Это касается игры в большинстве. С одной шайбой в таком положении очень сложно. Будем выходить из этой ситуации и готовиться к выезду.

Что с игроками, которые выбыли по здоровью? Вчера приняли в тренировке все, сегодня еще двое больных было. Те, кто вчера тренировался, после болезни не смогли сыграть сегодня», – приводит слова Белова официальный сайт «Барыса».

«Витязь» занимает девятое место в Западной конференции. Следующий матч команда проведет 13 сентября в гостях с «Сибирью».