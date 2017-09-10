Валерий Белов: «Витязь» подломал гол в раздевалку в конце второго периода
Главный тренер «Витязя»
Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:5)
рассказал о ситуации с отравлением игроков команды.
«Мы попали в очень сложную ситуацию. Это не в оправдание, это факт. Сегодня вышли те, кто не смог выйти по здоровью в той игре, плюс по ходу матча мы потеряли Горака. До какого-то момента мы держались, старались зацепиться. Конечно, нас подломал гол в раздевалку в конце второго периода. Нам было очень сложно сегодня.
Больших претензий ребятам не могу предъявить, а лидеры могли сыграть эффективнее. Это касается игры в большинстве. С одной шайбой в таком положении очень сложно. Будем выходить из этой ситуации и готовиться к выезду.
Что с игроками, которые выбыли по здоровью? Вчера приняли в тренировке все, сегодня еще двое больных было. Те, кто вчера тренировался, после болезни не смогли сыграть сегодня», – приводит слова Белова официальный сайт «Барыса».
«Витязь» занимает девятое место в Западной конференции. Следующий матч команда проведет 13 сентября в гостях с «Сибирью».
Матч
Витязь - Барыс - 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)
Голы:
Панков (Денежкин, Петраков), 13:45 (1:0). Доус (Вей, Фрэттин), 21:03 (1:1 - бол.). Михайлис (Пушкарёв, Семёнов), 39:57 (1:2). Диц (Даллмэн, Вей), 42:38 (1:3 - бол.). Вей (Доус), 47:21 (1:4 - бол.). Доус (Вей, Фрэттин), 50:40 (1:5).
Место и дата
10 сентября 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция