Юрий Семин: Результат игры с «Ахматом» закономерный
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выездную ничью с «Ахматом» (1:1) в 9-м туре РФПЛ.
«Наверное, очко - это движение вперед. Всегда очень сложно после игр сборных подвести всех игроков к одним единым кондициям. Это сыграло большую роль. Результат игры закономерный, мы особо моментов не имели. В концовке «Ахмат» играл очень сильно», - цитирует Семина «Р-Спорт».
Матч
Голы
Родолфо 55 (0:1 - автогол). Раванелли 84 (1:1).
Состав
Ахмат: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Швец, Иванов (Раванелли, 82), Лима, Мохаммади, Митришев, Мбенг (Садаев, 61), Бериша (Жаба, 61)
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Фарфан, Игнатьев, Миранчук А. (Баринов, 82), Фернандеш, Миранчук А., Денисов И., Эдер (Тарасов, 63)
Предупреждения:
Жаба, 65; Семёнов, 90; Лима, 90 - нет
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
10 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция