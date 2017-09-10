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Юрий Семин: Результат игры с «Ахматом» закономерный

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выездную ничью с «Ахматом» (1:1) в 9-м туре РФПЛ.

«Наверное, очко - это движение вперед. Всегда очень сложно после игр сборных подвести всех игроков к одним единым кондициям. Это сыграло большую роль. Результат игры закономерный, мы особо моментов не имели. В концовке «Ахмат» играл очень сильно», - цитирует Семина «Р-Спорт».

Матч

Ахмат - Локомотив - 1:1 (0:0)

Голы

Родолфо 55 (0:1 - автогол). Раванелли 84 (1:1).

Состав

Ахмат: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Швец, Иванов (Раванелли, 82), Лима, Мохаммади, Митришев, Мбенг (Садаев, 61), Бериша (Жаба, 61)

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Фарфан, Игнатьев, Миранчук А. (Баринов, 82), Фернандеш, Миранчук А., Денисов И., Эдер (Тарасов, 63)

Предупреждения:

Жаба, 65; Семёнов, 90; Лима, 90 - нет

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

10 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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