Закарин стал первым за десять лет российским велогонщиком, вошедшим в тройку на «Вуэльте»

Капитан команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин стал первым с 2007 года российским велогонщиком, поднявшимся на пьедестал почета многодневки «Вуэльта».

Закарин занял третье место в общем зачете, уступив британцу Крису Фруму из Team Sky и итальянцу Винченцо Нибали из Bahrain–Merida.

«Вуэльта» завершилась в воскресенье 21-м этапом по маршруту Арройомолинос – Мадрид.

Напомним, в 2007 году победителем «Вуэльты» стал Денис Меньшов. Он же через два года выиграл «Джиро д’Италия». После этого гонщики не входили в тройку лучших в гранд-турах.