Президент «Ахмата»: Ничья с одним из лидеров чемпионата - приемлемый результат

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в 9-м туре РФПЛ.

«Конечно, мы всегда ждем и желаем нашей команде побед. Но предугадать результат невозможно. В этом особенность футбола. А когда встречаются такие амбициозные, проповедующие атакующий футбол команды, как «Ахмат» и «Локомотив», судьбу поединка решают эпизоды. Сегодня был интересный матч, в котором нашим ребятам немного не повезло. Они больше атаковали и создавали моменты, особенно во втором тайме. Тем не менее, ничья с одним из лидеров чемпионата - приемлемый результат», - написал Даудов в инстаграме.