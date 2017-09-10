Президент «Ахмата»: Ничья с одним из лидеров чемпионата - приемлемый результат
Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в 9-м туре РФПЛ.
«Конечно, мы всегда ждем и желаем нашей команде побед. Но предугадать результат невозможно. В этом особенность футбола. А когда встречаются такие амбициозные, проповедующие атакующий футбол команды, как «Ахмат» и «Локомотив», судьбу поединка решают эпизоды. Сегодня был интересный матч, в котором нашим ребятам немного не повезло. Они больше атаковали и создавали моменты, особенно во втором тайме. Тем не менее, ничья с одним из лидеров чемпионата - приемлемый результат», - написал Даудов в инстаграме.
Матч
Голы
Родолфо 55 (0:1 - автогол). Раванелли 84 (1:1).
Состав
Ахмат: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Швец, Иванов (Раванелли, 82), Лима, Мохаммади, Митришев, Мбенг (Садаев, 61), Бериша (Жаба, 61)
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Фарфан, Игнатьев, Миранчук А. (Баринов, 82), Фернандеш, Миранчук А., Денисов И., Эдер (Тарасов, 63)
Предупреждения:
Жаба, 65; Семёнов, 90; Лима, 90 - нет
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
10 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция