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Тренер: Третье место Закарина на «Вуэльте» не стало неожиданностью

Источник:  ТАССКомментарии

Первый тренер капитана Katusha-Alpecin Ильнура Закарина Гумяр Нурулин высказался о третьем месте российского велогонщика на «Вуэльте».

«Для меня третье место Ильнура на «Вуэльте» не стало неожиданностью, – приводит ТАСС слова Нурулина. – Все шло к этому, мы и весной пытались попасть в тройку на «Джиро», но тогда немного не получилось. Стать призером «Вуэльты» ему помогло умение терпеть и собираться в самые нужные моменты. Лучше выступить он не мог».

Напомним, 27-летний Закарин стал первым с 2007 года российским велогонщиком, поднявшимся на пьедестал почета «Вуэльты».

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