Тренер: Третье место Закарина на «Вуэльте» не стало неожиданностью
Источник: ТАССКомментарии
Первый тренер капитана
Katusha-Alpecin Ильнура Закарина Гумяр Нурулин высказался о третьем месте
российского велогонщика на «Вуэльте».
«Для меня третье место Ильнура на «Вуэльте» не стало
неожиданностью, – приводит ТАСС слова Нурулина. – Все шло к этому, мы и весной
пытались попасть в тройку на «Джиро», но тогда немного не получилось. Стать
призером «Вуэльты» ему помогло умение терпеть и собираться в самые нужные
моменты. Лучше выступить он не мог».
Напомним, 27-летний Закарин стал первым с 2007 года российским велогонщиком, поднявшимся на пьедестал почета «Вуэльты».
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