Смолов ответил на критику болельщика в твиттере

Форвард «Краснодара» Федор Смолов после победы над «Уфой» (1:0) ответил на критику болельщика в твиттере.

«Что касается игры @smolovfedor_90, то, на мой взгляд, несмотря на забитый гол, он сыграл не хороший матч для команды, много передерживал мяч», – написал пользователь под ником Nikolay Osipyan‏.

«Что касается игры футбол – это не ваше», – ответил Смолов.

«Федор, конечно, я не футболист или футбольный специалист, всего лишь болельщик команды, но это тоже является составляющей футбола, и это нормально, когда в корректной форме без оскорблений болельщики высказывают свое мнение об игре команды или ее игроках. Так что «футбол – это не ваше» не так уж и важно, что не мое. Надеюсь, в следующих матчах вы будете играть более командно», – ответил болельщик на реплику Смолова.

Что касается игры футбол-это не ваше) — Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 10 сентября 2017 г.

Напомним, Смолов стал автором единственного гола в матче, который позволил «Краснодару» выйти на третье место.