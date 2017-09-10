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Смолов ответил на критику болельщика в твиттере

Комментарии

Форвард «Краснодара» Федор Смолов после победы над «Уфой» (1:0) ответил на критику болельщика в твиттере.

«Что касается игры @smolovfedor_90, то, на мой взгляд, несмотря на забитый гол, он сыграл не хороший матч для команды, много передерживал мяч», – написал пользователь под ником Nikolay Osipyan‏.

«Что касается игры футбол – это не ваше», – ответил Смолов.

«Федор, конечно, я не футболист или футбольный специалист, всего лишь болельщик команды, но это тоже является составляющей футбола, и это нормально, когда в корректной форме без оскорблений болельщики высказывают свое мнение об игре команды или ее игроках. Так что «футбол – это не ваше» не так уж и важно, что не мое. Надеюсь, в следующих матчах вы будете играть более командно», – ответил болельщик на реплику Смолова.

Напомним, Смолов стал автором единственного гола в матче, который позволил «Краснодару» выйти на третье место.

Матч

Уфа - Краснодар - 0:1 (0:0)

Голы

Смолов 75 (0:1).

Состав

Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Сухов, Стоцкий, Зубарев (Табидзе, 46), Засеев (Кротов, 71), Игбун, Пауревич, Обляков, Сысуев (Абдулавов, 77)

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Шишкин, Петров, Подберёзкин, Перейра (Вандерсон, 77), Газинский, Жигулёв (Жоаозиньо, 55), Смолов (Классон, 90)

Предупреждения:

Засеев, 62 - Шишкин, 41

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

10 сентября 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

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