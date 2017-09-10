Хингис и Чжань Юнжань выиграли US Open в парном разряде

Мартина Хингис из Швейцарии и Чжань Юнжань из Тайваня стали победителями четвертого в году турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке в парном разряде.

В финале Хингис и Чжань Юнжань нанесли поражение паре из Чехии – Люси Градецке и Катерине Синяковой (6:3, 6:2).

Для 36-летней Хингис эта победа стала третьей в парном разряде на US Open. Кроме того, в этом году она во второй раз выиграла турнир в миксте с британцем Джейми Марреем.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал

Мартина Хингис/Чжань Юнжань (Швейцария/Тайвань) – Люси Градецка/Катерина Синякова (Чехия) – 6:3, 6:2