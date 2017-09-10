Хингис и Чжань Юнжань выиграли US Open в парном разряде
Мартина Хингис из
Швейцарии и Чжань Юнжань из Тайваня стали победителями четвертого в году
турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке в парном разряде.
В финале Хингис и Чжань Юнжань нанесли поражение паре из Чехии – Люси Градецке и Катерине Синяковой (6:3, 6:2).
Для 36-летней Хингис эта победа стала третьей в парном разряде на US Open. Кроме того, в этом году она во второй раз выиграла турнир в миксте с британцем Джейми Марреем.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого
шлема» US Open
Призовой фонд
50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Финал
Мартина Хингис/Чжань
Юнжань (Швейцария/Тайвань) – Люси Градецка/Катерина Синякова (Чехия) – 6:3, 6:2
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