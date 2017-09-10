Квинси Промес: 50-й гол в 100-м матче? Не мог представить, что такое возможно

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча девятого тура премьер-лиги с «Рубином» (1:0) высказался о своей результативности.

Матч с «Рубином» стал для 25-летнего голландца сотым за «Спартак», и он забил свой 50-й гол за красно-белых, в том числе 30-й – на «Открытие Арене».

«Я не считал ни матчи, ни голы, но в какой-то момент не мог бы и представить, что такое возможно. Это великолепно. Вспоминая свое прошлое, я буду понимать, что это невероятно, – сказал Промес в интервью «Матч ТВ». – В матче с «Рубином» (1:0) я ждал свой шанс, который позже и представился. Была пауза на игры сборных, так что важно вернуться после нее победно. К Лиге чемпионов необходимо сохранять концентрацию».

В среду «Спартак» стартует на групповом этапе Лиги чемпионов гостевым матчем с «Марибором».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Рубин»