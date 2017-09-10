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Квинси Промес: 50-й гол в 100-м матче? Не мог представить, что такое возможно

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча девятого тура премьер-лиги с «Рубином» (1:0) высказался о своей результативности.

Матч с «Рубином» стал для 25-летнего голландца сотым за «Спартак», и он забил свой 50-й гол за красно-белых, в том числе 30-й – на «Открытие Арене».

«Я не считал ни матчи, ни голы, но в какой-то момент не мог бы и представить, что такое возможно. Это великолепно. Вспоминая свое прошлое, я буду понимать, что это невероятно, – сказал Промес в интервью «Матч ТВ». – В матче с «Рубином» (1:0) я ждал свой шанс, который позже и представился. Была пауза на игры сборных, так что важно вернуться после нее победно. К Лиге чемпионов необходимо сохранять концентрацию».

В среду «Спартак» стартует на групповом этапе Лиги чемпионов гостевым матчем с «Марибором».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Рубин»

Матч

Спартак - Рубин - 1:0 (0:0)

Голы

Промес 48 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников

Предупреждения:

Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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