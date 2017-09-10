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Россия разгромила Хорватию и вышла в ¼ финала Евробаскета

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Сборная России вышла в четвертьфинал Евробаскета-2017 в Турции после победы над Хорватией (101:78) в матче 1/8 финала.

Самым результативным в составе российской команды стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 27 очков. Также он сделал 12 голевых передач, оформив дабл-дабл.

Решающей в матче стала третья четверть, которую сборная России выиграла с разницей в 11 очков. В заключительную четверть преимущество команды Сергея Базаревича продолжило расти.

Добавим, что в составе хорватов больше всех очков набрал Боян Богданович (28).

В ¼ финала 13 сентября Россия сыграет с Грецией. В этот матч пройдет матч Италия – Сербия. На день ранее запланированы четвертьфиналы Германия – Испания, Словения – Латвия.

Стамбул (Турция)

Евробаскет-2017

Мужчины

Плей-офф

1/8 финала

Матч

Хорватия - Россия - 78:101

Состав

Хорватия: Богданович (28), Шарич (13), Зорич (11)

Россия: Швед (27), Зубков (14), Кулагин Д. (14), Фридзон (13), Мозгов (10)

Место и дата

10 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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