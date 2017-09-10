Россия разгромила Хорватию и вышла в ¼ финала Евробаскета

Андрей Кириленко: Швед – ключевая фигура сборной, но за его спиной 5-7 человек, которые ему помогают

Президент РФБ Андрей Кириленко перед матчем 1/8 финала Евробаскета-2017 с Хорватией высказался о лидере сборной России Алексее Шведе.