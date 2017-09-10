Россия разгромила Хорватию и вышла в ¼ финала Евробаскета
Сборная России вышла
в четвертьфинал Евробаскета-2017 в Турции после победы над Хорватией (101:78) в матче
1/8 финала.
Самым результативным в составе российской команды стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 27 очков. Также он сделал 12 голевых передач, оформив дабл-дабл.
Решающей в матче стала третья четверть, которую сборная
России выиграла с разницей в 11 очков. В заключительную четверть преимущество
команды Сергея Базаревича продолжило расти.
Добавим, что в составе хорватов больше всех очков набрал Боян Богданович (28).
В ¼ финала 13 сентября Россия сыграет с Грецией. В этот матч пройдет матч Италия – Сербия. На день ранее запланированы четвертьфиналы Германия – Испания, Словения – Латвия.
Стамбул (Турция)
Евробаскет-2017
Мужчины
Плей-офф
1/8 финала
Матч
Состав
Хорватия: Богданович (28), Шарич (13), Зорич (11)
Россия: Швед (27), Зубков (14), Кулагин Д. (14), Фридзон (13), Мозгов (10)
Место и дата
10 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция