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Олег Кононов: Игра с «Локомотивом» оставила хорошее впечатление

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал матч девятого тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1).

– В целом, игра оставила хорошее впечатление, – приводит слова Кононова официальный сайт «Ахмата». – Конечно, в первом тайме нам нужно было сыграть получше – поагрессивнее, включать скорости, атаковать без потерь. Ребята играли строго и дисциплинированно. Нам не хватало выхода из отбора в атаку, без потерь. Атака должна была быть быстрой и с результатом. У нас было две неплохих атаки, но не удалось их реализовать. Здорово пробил Семенов головой, но Гильерме выручил соперников.

Во втором тайме мы планировали делать замены именно чтобы усилить игру. Минут 20-25 мы провели очень мощно – были и моменты, и забитый гол. Доволен игрой и самоотдачей ребят, к сожалению, выиграть не удалось. Мы все из-за этого переживаем, это не хорошо, это плохо.

– Раванелли вышел на замену и забил гол, тем не менее, почему мы не увидели на поле Роши? Он играет за сборную, забивает...
– Сборная – это одно, а клуб – совсем другое. У нас конкуренция. Я верю в Роши, он хорошо работает на тренировках. Но я смотрел за ним на тренировках, он приехал достаточно усталым, так как сыграл два матча за сборную по 90 минут. Я рассматривал разные варианты, были мысли, кого выпустить, Роши или Раванелли, и в данном случае выбор остановился на Раванелли. Роши будет играть, он получит шанс.

Напомним, «Ахмат» ушел от поражения благодаря голу Раванелли на 84-й минуте.

«Ахмат» набрал 13 очков и занимает седьмое место. В десятом туре 16 сентября команда сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском».

Матч

Ахмат - Локомотив - 1:1 (0:0)

Голы

Родолфо 55 (0:1 - автогол). Раванелли 84 (1:1).

Состав

Ахмат: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Швец, Иванов (Раванелли, 82), Лима, Мохаммади, Митришев, Мбенг (Садаев, 61), Бериша (Жаба, 61)

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Фарфан, Игнатьев, Миранчук А. (Баринов, 82), Фернандеш, Миранчук А., Денисов И., Эдер (Тарасов, 63)

Предупреждения:

Жаба, 65; Семёнов, 90; Лима, 90 - нет

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

10 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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