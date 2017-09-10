North выиграла DreamHack Montreal 2017

Датская команда North стала победителем турнира DreamHack Montreal 2017.



В финале датчане обыграли Immortals со счетом 2:0 (1:0, 16:9 Cobblestone). Стоит отметить, что бразильский коллектив опоздал на финал и получил техническое поражение на первой карте.



Чемпионы заработали 50 000 долларов, а серебряным призерам достанется 20 000 долларов.



DreamHack Montreal 2017 проходил с 8 по 10 сентября в Монреале. Призовой фонд составлял 100 000 долларов.