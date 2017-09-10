Аблай Мбенг: Жалко, что наш гол не засчитали, вести в счете, конечно, лучше

Форвард «Ахмата» Аблай Мбенг высказался о матче девятого тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Это была тяжелая игра против сильного соперника. Не случайно «Локомотив» один из лидеров чемпионата. Во втором тайме у нас было много моментов, но реализовать получилось только один.

Жалко, что наш гол не засчитали, вести в счете, конечно, лучше. Но раз отменили, наверное, офсайд был. Что касается моей формы, мне еще нужно время. Думаю, с каждой тренировкой буду набирать кондиции», – приводит слова Мбенга официальный сайт «Ахмата».

Напомним, «Ахмат» ушел от поражения благодаря голу Раванелли на 84-й минуте.

«Ахмат» набрал 13 очков и занимает седьмое место. В десятом туре 16 сентября команда сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском».