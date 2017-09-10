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Аблай Мбенг: Жалко, что наш гол не засчитали, вести в счете, конечно, лучше

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Форвард «Ахмата» Аблай Мбенг высказался о матче девятого тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Это была тяжелая игра против сильного соперника. Не случайно «Локомотив» один из лидеров чемпионата. Во втором тайме у нас было много моментов, но реализовать получилось только один.

Жалко, что наш гол не засчитали, вести в счете, конечно, лучше. Но раз отменили, наверное, офсайд был. Что касается моей формы, мне еще нужно время. Думаю, с каждой тренировкой буду набирать кондиции», – приводит слова Мбенга официальный сайт «Ахмата».

Напомним, «Ахмат» ушел от поражения благодаря голу Раванелли на 84-й минуте.

«Ахмат» набрал 13 очков и занимает седьмое место. В десятом туре 16 сентября команда сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском».

Матч

Ахмат - Локомотив - 1:1 (0:0)

Голы

Родолфо 55 (0:1 - автогол). Раванелли 84 (1:1).

Состав

Ахмат: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Швец, Иванов (Раванелли, 82), Лима, Мохаммади, Митришев, Мбенг (Садаев, 61), Бериша (Жаба, 61)

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Фарфан, Игнатьев, Миранчук А. (Баринов, 82), Фернандеш, Миранчук А., Денисов И., Эдер (Тарасов, 63)

Предупреждения:

Жаба, 65; Семёнов, 90; Лима, 90 - нет

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

10 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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