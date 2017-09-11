Mousesports стала победителем ESG Tour Mykonos 2017

Тина Канделаки: В киберспорте есть свои имена, но массовый телевизионный зритель их пока не знает

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью Sostav.ru рассказала, как канал планирует зарабатывать на киберспорте.