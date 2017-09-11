Mousesports стала победителем ESG Tour Mykonos 2017
Коллектив mousesports выиграл турнир ESG Tour Mykonos 2017.
В финале команда перестреляла Team Liquid со счетом 3:2 (16:8 Cobblestone, 5:16 Inferno, 16:9 Train, 13:16 Mirage, 16:4 Nuke). Mousesports получит чек на 117 500 долларов, а Team Liquid увезет домой 47 000 долларов.
SK Gaming переиграла Virtus.pro в матче за третье место (2:1). Бразильцы заработали 23 500 долларов, а «медведям» достанется 23 500 долларов.
ESG Tour Mykonos 2017 проходил с 7 по 10 сентября на греческом острове Миконос. Призовой фонд составлял 235 000 долларов. Топ-3 турнира получили слоты на следующий чемпионат ESG.
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