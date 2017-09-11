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Максим Власов: Ковалев не сможет вернуться на чемпионский уровень

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер Максим Власов объяснил, почему команда Сергея Ковалева выбрала в качестве следующего соперника украинца Вячеслава Шабранского.

Напомним, что их бой пройдет 25 ноября.

– Это восстановительный бой для Сергея, чтобы он почувствовал уверенность, а потом, наверное, в планах подниматься вверх. Попытаться он может, но думаю, что вернуться туда Ковалева уже не получится.

– Тем более у него нет тренера.
– Вряд ли он его даже ищет. Ему нужны люди, которыми он может управлять. Так не должно быть. Тренер должен быть главным, и он должен решать. Вопрос в том, способен ли тренер что-то дать? Сергей в этом всегда сомневается и поступает по-своему. И это на самом деле ему сильно мешает, - сказал Власов «Советскому спорту».

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