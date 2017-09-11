Ринат Билялетдинов: ЧМ-2018 станет для Неймара определяющим моментом в карьере

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением относительно перспектив сборной Бразилии на чемпионате мира в России — 2018.



«Бразилия всегда входит в число фаворитов на любом турнире. Но мы знаем, что пентакампионы уже давно ничего не выигрывали, у них была смена поколений. Для бразильцев очень важно, в каком состоянии к турниру подойдут их главные лидеры, в частности Неймар. Для него предстоящий чемпионат мира станет одним из главных моментов в карьере», - цитирует Билялетдинова «Известия».