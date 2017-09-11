Сергей Фурсенко: Скоро все придет в норму, «Зенит» вновь будет радовать болельщиков

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал гостевую ничью с «Динамо» в матче девятого тура РФПЛ, а также дал оценку работе клуба во время летнего трансферного окна.



«Сама игра неплохая. Даже сказал бы, что хорошая. В завершающей стадии чуть подкачали, но «Зенит» играл хорошо, интересно, зрелищно. Было очень сложно играть против команды, которая обороняется всем составом. Потихоньку всепридёт в норму. Будем играть, забивать и радовать зрителей.



Довольны ли работой в трансферное окно? Мы идеально отработали и с точки зрения финансов, и с точки зрения того, что просил тренер», — сказал Фурсенко в эфире «Матч ТВ».