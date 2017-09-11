Сергей Фурсенко: Скоро все придет в норму, «Зенит» вновь будет радовать болельщиков
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал
гостевую ничью с «Динамо» в матче девятого тура РФПЛ, а также дал
оценку работе клуба во время летнего трансферного окна.
«Сама игра неплохая. Даже сказал бы, что хорошая. В завершающей стадии чуть подкачали, но «Зенит» играл хорошо, интересно, зрелищно. Было очень сложно играть против команды, которая обороняется всем составом. Потихоньку всепридёт в норму. Будем играть, забивать и радовать зрителей.
Довольны ли работой в трансферное окно? Мы идеально отработали и с точки зрения финансов, и с точки зрения того, что просил тренер», — сказал Фурсенко в эфире «Матч ТВ».
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Рыков, Темников, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соснин (Ташаев, 78), Тиам, Соу, Бечирай (Сапета, 90), Панченко (Вандерсон, 80)
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Кузяев, Паредес (Полоз, 85), Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси (Шатов, 77), Кокорин
Предупреждения:
Соу, 45; Темников, 66; Вандерсон, 84 - Ерохин, 70
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция