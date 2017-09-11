Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -ЦСКА
Футбол  Урал- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  СКА- : -Лада
Футбол  Спартак-2- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -Автомобилист
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Аленичев: «Енисей» провел лучший матч в сезоне

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Лучом-Энергией» в матче тринадцатого тура ФНЛ. 

«Очень хорошую игру провели сегодня. Считаю, по качеству был наш лучший матч в этом сезоне. Особенно понравился первый тайм. Очень рад, что ребята практически на сто процентов выполнили тренерскую установку - мы планировали начать очень агрессивно, встречать соперника на их половине поля, свободно выходить из обороны в атаку, забить быстрый гол. Единственное, что меня сегодня огорчило - низкий процент реализации моментов. Мы должны были забивать сегодня гораздо больше, чем четыре мяча.

Подавляющее преимущество по ходу всего матча. Во втором тайме хотелось дать возможность поиграть тем ребятам, кто получал мало игрового времени — они вошли неплохо в игру», - цитирует Аленичева официальный сайт красноярского клуба.

Матч

Енисей - Луч-Энергия - 4:0 (0:0)

Место и дата

10 сентября 13:00, Футбол-Арена Енисей, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Русский претендент на «Золотую бутсу» и тест «Зенита» на честностьРусский претендент на «Золотую бутсу» и тест «Зенита» на честностьАндрей Козлов и Андрей Панюков забили очередные мячи – у них лучших бомбардирский темп в стране.Гендиректор «Тосно»: Надо винить себя, судьи нам голы не забивалиГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал домашнюю ничью с «Анжи» (2:2) в 9-м туре чемпионата России.«Зенит-2» сыграл вничью с «Кубанью», Панюков забил в четвертом матче подряд«Зенит-2» в домашнем матче 13-го тура ФНЛ сыграл вничью с «Кубанью» со счетом 3:3.«Енисей» разгромил «Луч-Энергию»«Енисей» дома обыграл «Луч-Энергию» (4:0) в 13-м туре первенства ФНЛ.«Спартак» против легенды клуба и суперсерия «Кокорина» из подземелья«Спартак» против легенды клуба и суперсерия «Кокорина» из подземельяДаже с возвращением премьер-лиги есть поводы последить за ФНЛ.
Футбол
Квинси Промес: 50-й гол в 100-м матче? Не мог представить, что такое возможно
Теннис
Хингис и Чжань Юнжань выиграли US Open в парном разряде
Футбол
Смолов ответил на критику болельщика в твиттере
Велошоссе
Тренер: Третье место Закарина на «Вуэльте» не стало неожиданностью
все новости
Луч-Энергия
Луч-Энергиякалендарьстатистика
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичеввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости