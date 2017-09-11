Дмитрий Аленичев: «Енисей» провел лучший матч в сезоне

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Лучом-Энергией» в матче тринадцатого тура ФНЛ.



«Очень хорошую игру провели сегодня. Считаю, по качеству был наш лучший матч в этом сезоне. Особенно понравился первый тайм. Очень рад, что ребята практически на сто процентов выполнили тренерскую установку - мы планировали начать очень агрессивно, встречать соперника на их половине поля, свободно выходить из обороны в атаку, забить быстрый гол. Единственное, что меня сегодня огорчило - низкий процент реализации моментов. Мы должны были забивать сегодня гораздо больше, чем четыре мяча.

Подавляющее преимущество по ходу всего матча. Во втором тайме хотелось дать возможность поиграть тем ребятам, кто получал мало игрового времени — они вошли неплохо в игру», - цитирует Аленичева официальный сайт красноярского клуба.