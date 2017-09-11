Леонид Трахтенберг: У меня будет серьезный разговор с игроками «Спартака»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг заявил, что обсудит с игроками отказ общаться с прессой после победы над «Рубином» в матче девятого тура РФПЛ.



«В пятницу, накануне встречи с «Рубином», у нас был день открытых дверей. Массимо Каррера был настолько откровенен, что он не сказал бы больше, если бы даже встречался с Папой римским, а не с моими коллегами.



По регламенту футболисты должны проходить мимо микст-зоны, но необязательно общаться с журналистами. Но в любом случае дело не в регламенте. На этот раз не случилось, не срослось. При этом я убежден, что игроки обязаны разговаривать с журналистами лишь по той простой причине, что журналисты доносят мнение игроков до болельщиков. А болельщики «Спартака» — это наше все.



У меня будет серьезный разговор с игроками. Я убежден, что в следующий раз футболисты непременно поделятся своим мнением о прошедшем матче», — сказал Трахтенберг в эфире «Матч ТВ».