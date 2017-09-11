Леонид Трахтенберг: У меня будет серьезный разговор с игроками «Спартака»
Директор департамента по связям с общественностью
«Спартака» Леонид Трахтенберг заявил, что обсудит с игроками отказ
общаться с прессой после победы над «Рубином» в матче девятого тура
РФПЛ.
«В пятницу, накануне встречи с «Рубином», у нас был день открытых дверей. Массимо Каррера был настолько откровенен, что он не сказал бы больше, если бы даже встречался с Папой римским, а не с моими коллегами.
По регламенту футболисты должны проходить мимо микст-зоны, но необязательно общаться с журналистами. Но в любом случае дело не в регламенте. На этот раз не случилось, не срослось. При этом я убежден, что игроки обязаны разговаривать с журналистами лишь по той простой причине, что журналисты доносят мнение игроков до болельщиков. А болельщики «Спартака» — это наше все.
У меня будет серьезный разговор с игроками. Я убежден, что в следующий раз футболисты непременно поделятся своим мнением о прошедшем матче», — сказал Трахтенберг в эфире «Матч ТВ».
Матч
Голы
Промес 48 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников
Предупреждения:
Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция