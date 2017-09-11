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Леонид Трахтенберг: У меня будет серьезный разговор с игроками «Спартака»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг заявил, что обсудит с игроками отказ общаться с прессой после победы над «Рубином» в матче девятого тура РФПЛ.

«В пятницу, накануне встречи с «Рубином», у нас был день открытых дверей. Массимо Каррера был настолько откровенен, что он не сказал бы больше, если бы даже встречался с Папой римским, а не с моими коллегами.

По регламенту футболисты должны проходить мимо микст-зоны, но необязательно общаться с журналистами. Но в любом случае дело не в регламенте. На этот раз не случилось, не срослось. При этом я убежден, что игроки обязаны разговаривать с журналистами лишь по той простой причине, что журналисты доносят мнение игроков до болельщиков. А болельщики «Спартака» — это наше все.

У меня будет серьезный разговор с игроками. Я убежден, что в следующий раз футболисты непременно поделятся своим мнением о прошедшем матче», — сказал Трахтенберг в эфире «Матч ТВ».

Матч

Спартак - Рубин - 1:0 (0:0)

Голы

Промес 48 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников

Предупреждения:

Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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