Россияне победили на чемпионате Европы
На
итальянском вулканическом острове Вулькано в Тирренском море близ
Сицилии завершился молодежный (U-20) чемпионат Европы по пляжному
волейболу. Здесь полный триумф России! Наши пары Сергей Горбенко –
Василий Иванов и Мария Бочарова – Мария Воронина завоевали «золото»!
ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ
Сергей Горбенко (1999 г.р., ВК «Обнинск») – Василий Иванов (1999, ЦОП по ПВС, Краснодар)
Мария Бочарова (2002, ВК «Обнинск») – Мария Воронина (2000, ВК «Обнинск)
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛЕЙ-ОФФ. МУЖЧИНЫ
1/8 финала
Горбенко/Иванов (РОССИЯ) – Павловски/Седлак (Чехия) – 21:13, 21:16
Четвертьфинал
Горбенко/Иванов (РОССИЯ) – Киндль/Очайя (Австрия) – 22:20, 21:11
Полуфинал
Горбенко/Иванов (РОССИЯ) – Блом/Де Грот (Голландия) – 21:18, 22:24, 15:13
Брир/Хауссенер (Швейцария) – Платр/Фаре (Франция) – 19:21, 24:22, 15:9
За третье место
Платр/Фаре (Франция) – Блом/Де Грот (Голландия) – 21:19, 21:18
ФИНАЛ
Горбенко/Иванов (РОССИЯ) – Брир/Хауссенер (Швейцария) – 21:19, 21:18
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛЕЙ-ОФФ. ЖЕНЩИНЫ
1/16 финала
Бочарова/Воронина (РОССИЯ) – Кастро/Пинейро (Португалия) – 21:10, 21:13
1/8 финала
Бочарова/Воронина (РОССИЯ) – Ловсин/Морган (Словения) – 21:13, 21:16
Четвертьфинал
Бочарова/Воронина (РОССИЯ) – Клепку/Матиу (Греция) – 21:9, 21:13
Полуфинал
Бочарова/Воронина (РОССИЯ) – Ван Дрил/Стам (Голландия) – 23:21, 21:14
Орси Тот/Тей (Италия) – Варрасси/Феррарис (Италия) – 21:18, 21:19
За третье место
Ван Дрил/Стам (Голландия) – Варрасси/Феррарис (Италия) – 21:14, 21:16
ФИНАЛ
Бочарова/Воронина (РОССИЯ) – Орси Тот/Тей (Италия) – 19:21, 21:9, 15:13
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ НА ЧЕ U-20
«Золото»
1999. Барсук – Тарантин
2000. Демирчова – Сизова
2008. Маркова – Уколова
2017. Бочарова – Воронина
2017. С.Горбенко – Иванов
«Серебро»
2003. Браткова (ныне Прокопьева) – Морозова
2010. Абалакина – Чайка
2011. Карапищенко – Ушкова
2014. Лешуков – Маргиев
2016. Иванов – Крамаренко
«Бронза»
2002. Браткова (ныне Прокопьева) – Морозова
2008. Костюхин – Пастухов
2013. Кириенко – Урайкин
2015. Н.Макрогузова – Холомина