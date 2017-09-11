Россияне победили на чемпионате Европы

На итальянском вулканическом острове Вулькано в Тирренском море близ Сицилии завершился молодежный (U-20) чемпионат Европы по пляжному волейболу. Здесь полный триумф России! Наши пары Сергей Горбенко – Василий Иванов и Мария Бочарова – Мария Воронина завоевали «золото»!



ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ

Сергей Горбенко (1999 г.р., ВК «Обнинск») – Василий Иванов (1999, ЦОП по ПВС, Краснодар)

Мария Бочарова (2002, ВК «Обнинск») – Мария Воронина (2000, ВК «Обнинск)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛЕЙ-ОФФ. МУЖЧИНЫ

1/8 финала

Горбенко/Иванов (РОССИЯ) – Павловски/Седлак (Чехия) – 21:13, 21:16

Четвертьфинал

Горбенко/Иванов (РОССИЯ) – Киндль/Очайя (Австрия) – 22:20, 21:11

Полуфинал

Горбенко/Иванов (РОССИЯ) – Блом/Де Грот (Голландия) – 21:18, 22:24, 15:13

Брир/Хауссенер (Швейцария) – Платр/Фаре (Франция) – 19:21, 24:22, 15:9

За третье место

Платр/Фаре (Франция) – Блом/Де Грот (Голландия) – 21:19, 21:18

ФИНАЛ

Горбенко/Иванов (РОССИЯ) – Брир/Хауссенер (Швейцария) – 21:19, 21:18

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛЕЙ-ОФФ. ЖЕНЩИНЫ

1/16 финала

Бочарова/Воронина (РОССИЯ) – Кастро/Пинейро (Португалия) – 21:10, 21:13

1/8 финала

Бочарова/Воронина (РОССИЯ) – Ловсин/Морган (Словения) – 21:13, 21:16

Четвертьфинал

Бочарова/Воронина (РОССИЯ) – Клепку/Матиу (Греция) – 21:9, 21:13

Полуфинал

Бочарова/Воронина (РОССИЯ) – Ван Дрил/Стам (Голландия) – 23:21, 21:14

Орси Тот/Тей (Италия) – Варрасси/Феррарис (Италия) – 21:18, 21:19

За третье место

Ван Дрил/Стам (Голландия) – Варрасси/Феррарис (Италия) – 21:14, 21:16

ФИНАЛ

Бочарова/Воронина (РОССИЯ) – Орси Тот/Тей (Италия) – 19:21, 21:9, 15:13

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ НА ЧЕ U-20

«Золото»

1999. Барсук – Тарантин

2000. Демирчова – Сизова

2008. Маркова – Уколова

2017. Бочарова – Воронина

2017. С.Горбенко – Иванов

«Серебро»

2003. Браткова (ныне Прокопьева) – Морозова

2010. Абалакина – Чайка

2011. Карапищенко – Ушкова

2014. Лешуков – Маргиев

2016. Иванов – Крамаренко

«Бронза»

2002. Браткова (ныне Прокопьева) – Морозова

2008. Костюхин – Пастухов

2013. Кириенко – Урайкин

2015. Н.Макрогузова – Холомина