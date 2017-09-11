Александр Бубнов: Поводов для паники у болельщиков «Зенита» нет

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча девятого тура РФПЛ между московским «Динамо» и «Зенитом».

«Зенит» второй матч подряд не может забить, и это, безусловно проблема. Подопечные Роберто Манчини играют очень медленно при плотной обороне соперника. Мало того что без скорости трудно расшатать массовые защитные построения, так «Зенит» еще и не бьет издали, старается разыграть до верного. Потому в основном моменты у ворот «Динамо» возникали после стандартов. Низкий темп игры на сей раз связан, думаю, с тем, что в команде много «сборников», целая группа игроков совершила длительные перелеты, подустала. Вдобавок на позиции разыгрывающего вышел новичок Ригони, который действовал практически с листа.

При этом у «Зенита» в концовке каждого из таймов было по одному верному моменту, чтобы открыть счет, – подвела реализация. Нельзя не отметить организованную и самоотверженную игру «Динамо» в обороне. Хозяева действовали строго на контратаках, не давали сопернику разогнаться, не оставляли пустых зон, защищались же все десять полевых игроков без исключений. Особенно здорово проявил себя Хольмен, предотвративший два потенциальных взятия ворот и в целом действовавший очень надежно.

Конечно, Манчини сделает выводы, у команды нет повода для паники, но тревожная тенденция все же налицо. «Зенит» не лучшим образом выглядит функционально, ему не хватает скорости, а сейчас еще добавятся нагрузки в Лиге Европы, которые все равно скажутся, какими бы возможностями для ротации ни обладала команда Манчини», — приводит слова Бубнова Sportbox.