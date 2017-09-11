Генеральный директор «Динамо»: «Арсенал» будет благодарен арбитру за карточку Соу

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал ничью с «Зенитом» в девятом туре РФПЛ, а также раскритиковал арбитров за карточку Самбе Соу, который пропустит поединок против тульского «Арсенала».

«Конечно, результатом мы довольны. При том уровне мастерства, который сейчас есть у игроков «Зенита», нам было непросто добиться ничьей. И по той самоотдаче, которую сегодня показали игроки, эта ничья практически равносильна победе.

Ну и что тут говорить, когда судья в преддверии важнейшего матча с прямым конкурентом — «Арсеналом» — удаляет ключевого игрока Соу. Спасибо «Арсеналу», судья им помог, конечно.



Просто хочу спросить. Желтую карточку дают за серьезное нарушение. У Темникова вот оно было. У Соу это был единственный стык за весь матч, у него не было до этого предупреждений, да и этот стык не привел к травме. Обычное рабочее нарушение. Если мы будем за каждый такой фол желтую давать… Понятно, что у Соу она должна была быть четвертой в чемпионате. Задача стояла конкретная, и она выполнена. Думаю, «Арсенал» судью поблагодарит, это же была цель на матч. Сделали свое дело. Хочу поблагодарить Будогосского за прекрасных российских судей. Сухой, мне кажется, очень хороший арбитр. Отдельное спасибо за такое качество судейства «Арсеналу», — цитирует Муравьева «Лайф».