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Игорь Черевченко: О какой победе может идти речь, если ни одного удара в створ и половина команды выпадает

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал нулевую ничью с «Олимпийцем» в тринадцатом туре ФНЛ.

«Какая может быть победа, если ни одного удара в створ ворот за матч? Когда в команде выпадает по пять-шесть человек сразу? Когда неясно, есть у нас вообще фланги или нет? Отсюда и закономерный результат. Хорошо ещё, что ничью добыли, а не как с «Факелом» получилось.

Агрессия была. В этом компоненте у меня к своим игрокам нет претензий. Но нет ударов по воротам. А сам себе соперник не забьет», — цитирует Черевченко сайт ФНЛ.

Матч

Балтика - Олимпиец - 0:0

Место и дата

10 сентября 18:00, Балтика, Онлайн-трансляция

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