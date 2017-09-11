Игорь Черевченко: О какой победе может идти речь, если ни одного удара в створ и половина команды выпадает
Источник: Официальный сайт ФНЛКомментарии
Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал нулевую ничью с «Олимпийцем» в тринадцатом туре ФНЛ.
«Какая может быть победа, если ни одного удара в створ ворот за матч? Когда в команде выпадает по пять-шесть человек сразу? Когда неясно, есть у нас вообще фланги или нет? Отсюда и закономерный результат. Хорошо ещё, что ничью добыли, а не как с «Факелом» получилось.
Агрессия была. В этом компоненте у меня к своим игрокам нет претензий. Но нет ударов по воротам. А сам себе соперник не забьет», — цитирует Черевченко сайт ФНЛ.
Матч
Место и дата
10 сентября 18:00, Балтика, Онлайн-трансляция
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