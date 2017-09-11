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Валерий Петраков: «Томь» проиграла из-за собственных ошибок

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Тамбова» в матче 13-го тура ФНЛ.

«Не сказал бы, что по игре мы очень сильно уступили хозяевам. В каких-то моментах, особенно во втором тайме, имели территориальное преимущество. Но судьбу матча в итоге решили наши грубейшие ошибки. Очень недоволен тем, как сыграли наши опытные игроки – Микуцкис, Пульич, Гирдвайнис. Вроде бы игроки сборных, но с такими ошибками играть нельзя. Отсюда и такой результат. 

От «Тамбова» ожидал такой хорошей игры. Смотрел их матчи и с «Олимпийцем», и с «Крыльями». Команда играет в атакующий футбол, активно использует фланги. В принципе мы были к ней готовы, но очень здорово поменял игру пропущенный в самом начале мяч, после которого нам пришлось играть в более активный футбол», — приводит слова Петракова официальный сайт ФНЛ.

Матч

Тамбов - Томь - 3:1 (0:0)

Место и дата

10 сентября 16:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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