Сергей Веденеев: Дзюба не нужен тренеру, который хочет побеждать

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал итоги матча 9-го тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и «Динамо».

С точки зрения эмоционального напряжения матч проходил на хорошем уровне. Это стало возможным благодаря настрою столичной команды на игру. «Динамо» разобрало футбол «Зенита» и сумело перекрыть главные точки питерцы. Главные точки - это фланги, поскольку игра проходит через них и последующие подачи, Смольникову и Кришито закрыли пути к своим воротам. «Зенит» большую часть времени отмучился, находясь в поисках возможностей приблизиться к чужим владениям. Играли самоотверженно динамовцы, друг друга страховали и даже могли забить, попав в перекладину.



Да, в концовке «Зенит» был лучше и создал много опасных моментов, но в плане отношения к делу и дисциплины «Динамо» сыграло лучше. Ничья есть ничья, хотя москвичи не претендовали сегодня на какие-то атакующие действия, так как и питерцы хорошо играют в обороне, большими силами возвращаются в защиту. Просто «Зениту» не хватало быстроты в атаке, защитники соперника все успевали накрывать. Но при этом ни к кому претензий быть не может.



Выход Дзюбы? Это был вынужденный ход, поскольку Кокорину защитники «Динамо» просто перекрыли кислород. Манчини и раньше говорил, что ему не хватает одного острого форварда. Дзюба же, во-первых, долго не играл. Во-вторых, он эмоциональный футболист и много нервничает из-за отсутствия игровой практики. Ну и в-третьих, даже если он в полную силу будет играть - это узкоспециализированный форвард, который может играть только «столба». Он не может прессинговать, обыгрывать, идти в обводку, контратаковать. У него столько недостатков, что для тренера, который хочет всегда побеждать, Дзюба просто не годится», - цитирует Веденеева Rusfootball.