Федерер стал второй ракеткой мира, А. Зверев — четвертой, Рублев — 37-й
В обновленном рейтинге ATP от 11 сентября швейцарец Роджер Федерер поднялся на вторую строчку, немец Александр Зверев — на четвертую. Лучший из россиян, Карен Хачанов, опустился на 32-ю позицию. Его соотечественник Андрей Рублев стал 37-й ракеткой мира.
Рейтинг ATP. 11 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9465.
2 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7505.
3 (2). Энди Маррей (Великобритания) – 6790.
4 (6). Александр Зверев (Германия) — 4470.
5 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4155.
6 (5). Новак Джокович (Сербия) – 4125.
7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030.
8 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3690.
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3575.
10 (19). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2855.
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32 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1330...
37 (53). Андрей Рублев (Россия) — 1233...
61 (54). Даниил Медведев (Россия) — 819...
88 (75). Андрей Кузнецов (Россия) – 606...
89 (99). Евгений Донской (Россия) — 584.