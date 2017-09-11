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Федерер стал второй ракеткой мира, А. Зверев — четвертой, Рублев — 37-й

Источник:  ATPКомментарии

В обновленном рейтинге ATP от 11 сентября швейцарец Роджер Федерер поднялся на вторую строчку, немец Александр Зверев — на четвертую. Лучший из россиян, Карен Хачанов, опустился на 32-ю позицию. Его соотечественник Андрей Рублев стал 37-й ракеткой мира.

Рейтинг ATP. 11 сентября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9465. 
2 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7505. 
3 (2). Энди Маррей (Великобритания) – 6790. 
4 (6). Александр Зверев (Германия) — 4470. 
5 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4155. 
6 (5). Новак Джокович (Сербия) – 4125. 
7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030. 
8 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3690. 
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3575. 
10 (19). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2855. 
… 
32 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1330...
37 (53). Андрей Рублев (Россия) — 1233...
61 (54). Даниил Медведев (Россия) — 819...
88 (75). Андрей Кузнецов (Россия) – 606...
89 (99). Евгений Донской (Россия) — 584.

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