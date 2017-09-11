Генеральный директор «Амура»: Хабаровск - российский Торонто

Генеральный директор «Амура» Александр Филиппенко заявил, что Хабаровск в спортивном плане становится похожим на канадский город Торонто.

«В первых матчах ребята отдались полностью и добились неплохого результата, но самые важные победы, которые помогут нам выполнить задачу по выходу в плей-офф, еще впереди.

Речи об усталости не может быть, начало сезона. Предстоящая домашняя серия покажет, насколько ребята готовы к выполнению задачи. Ждем всех на открытии. Для Хабаровска хоккей уже стал религией, как в канадском Торонто. Считайте, что Хабаровск – это российский Торонто», - цитирует Филипенко «Р-Спорт».