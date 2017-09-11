Анзор Кавазашвили: Не понимаю, почему в атаке «Спартака» нет российских игроков
Бывший вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал победу «Спартака»
над «Рубином» в матче девятого тура РФПЛ.
«В принципе, игра с «Рубином» шла до гола. Когда «Спартак» забил – команда
заиграла более агрессивно, и я даже был удивлен что такой хваленый и
дисциплинированный коллектив, как у великолепного тренера Бердыева словно
чуточку развалился в защитных линиях. В целом «Спартак» мог ещё реализовать
примерно три момента. Как говорится у нас, голкиперов – «дохлых» мяча.
Но я не знаю, что было бы со «Спартаком» последних лет, если бы не легионеры? Конечно, приятно, что играют Квинси, Адриано, Фернандо и так далее. Они безо всяких сомнений заслуживают уважения: тем, что настроены на атаку, тем, что начинают развивать их из глубины поля на больших скоростях. Тем, что представляют собой атакующую мощь «Спартака». И, конечно, когда в хорошей форме находится Глушаков, а еще и подыгрывает им Кутепов – можно сказать, что команда выглядит явно более агрессивно. И тогда можно говорить, что «Спартак» – это действительно чемпионская команда.
Но меня удивляет другое: столько лет мы смотрим за иностранными футболистами «Спартака», но в нападении нет ни одного нашего игрока. Школа у «Спартака» есть, и она великолепная. А где дети? Воспитанники? Куда они уходят, когда вырастают? Почему у нас не думают о том, что если у нас будет более жесткий лимит на легионеров – кто тогда будет играть за команду? Непонятно», - цитирует Кавазашвили Rusfootball.Info
Матч
Голы
Промес 48 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников
Предупреждения:
Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция