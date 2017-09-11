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Владимир Маминов: «Тюмень» выполнила установку и обыграла «Шинник»

Источник:  ФК «Тюмень»Комментарии

Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов прокомментировал победу над «Шинником» в матче 13-го тура ФНЛ.

«Хочу ребят поблагодарить за этот матч. Они дотерпели и хорошо выполняли установку. Команда очень дисциплинированно провела встречу. Ошибки, конечно, были, но без них футбола не бывает. Как мы запланировали, так игра и протекала, за исключением невынужденных замен. Они немного сбили то, о чем мы договаривались. Ребята, вышедшие на замену, молодцы! На победу сработала вся команда. Каждый переживал за результат, в том числе запасные. Это заслуженная победа.

Оправдала ли себя схема с тремя защитниками? Задумка, которая была, в какие-то моменты работала. Мы пытались запутать соперника. Поэтому у нас оставались свободные игроки именно в тех зонах, где это было особенно нужно. Не получалось много времени владеть мячом, но пока это происходит в силу ошибок в техническом плане. Иногда, может быть, срабатывала боязнь получить мяч», — цитирует Маминова официальный сайт «Тюмени».

Матч

Тюмень - Шинник - 2:0 (0:0)

Место и дата

10 сентября 14:00, Геолог, Онлайн-трансляция

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