Паулу Фонсека: Шевченко не очень хорошо отработал на жеребьевке Лиге чемпионов

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

«Никакого страха совершенно нет, потому что я супермотивирован. Ни в коем случае мы не должны бояться каких-то хороших вещей в нашей жизни. Я был настолько амбициозен, чтобы добраться с «Шахтером» до Лиги чемпионов, — почему я сейчас должен пугаться такого счастья?

Прежде всего нужно сказать, что Шевченко не очень хорошо поработал, когда доставал мячики на жеребьевке, потому нам попалась действительно очень сложная группа. Нужно смотреть реальности в глаза. Попалась группа с очень сложными соперниками, но, как я и говорил, я и мои игроки очень амбициозны, и мы будем мотивированы на эти игры.

Если мы посмотрим на «Наполи» и «Манчестер Сити», то лично для меня — это два лучших тренера в мире, Гвардиола и Сарри, которые демонстрируют великолепный футбол. Я очень уважаю каждую игру, как ребята отдаются, как они себя показывают. Сейчас люди мало говорят о «Фейеноорде», все внимание обращено на «Наполи» и «Ман Сити», эти два гранда. Но не стоит забывать, что «Фейеноорд» стал чемпионом Голландии и сейчас идет на первом месте.



У президента не было никаких требований по Лиге чемпионов. Он прекрасно понимает, насколько это сложное соревнование. Мы очень сильно зависели от жеребьевки и так уже могли понимать, как далеко мы сможем пробраться», – цитирует Фонсеку телеканал «Футбол 1».

